بكوا عند مشاهدة ابنهم.. الجزيرة مباشر تجمع طالبًا فلسطينيًا يدرس في العراق بأهله النازحين إلى رفح (فيديو)
22/4/2024-|آخر تحديث: 22/4/202404:16 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
تمكّنت قناة الجزيرة مباشر من عقد اجتماع مصور عبر الهاتف بين الطالب الفلسطيني المقيم في العراق بلال أديب، ووالديه النازحين في غزة، وذلك بعد أيام طويلة من الفقد وقلة التواصل.
وفي اللقاء يظهر بلال وهو يواسي أهله ويطمئنهم بأن الحرب ستنتهي وسيعودوا ليعمروا بيتهم، فيما تدعو والدته بأن يهونها الله عليهم وتوصيه بأن ينتبه لنفسه.
وفيما يلي جزء من الحوار المذاع على الجزيرة مباشر:
- بلال أديب: إن شاء الله كل الأمور ترجع أحسن وأفضل.
- والدة بلال: إن شاء الله يا أمي. ربنا كريم. الله يهوّنها. دير بالك عحالك يا أمي حبيبي.
- بلال: ماشي ماشي إن شاء الله أنتم ديروا بالكم عحالكم.
لم تستطع الأم إخفاء دموعها أمام الكاميرا.. #الجزيرة_مباشر تجمع طالب فلسطيني يدرس في العراق بأهله النازحين إلى مدينة #رفح #غزة_تتواصل pic.twitter.com/GgjSNauRXQ
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 22, 2024
ثم ينتقل الحوار بين بلال ووالده، الذي نصحه بالتركيز في دراسته.
- والد بلال: مثل ما فهمتك بالنسبة للقراءة، يعني خلّي كل تركيزك للدراسة.
- بلال: ماشي إن شاء الله، يعني إحنا قاعدين نداوم الحين الحمد لله يعني الدراسة، ولكن الأهم منه أنتم دير بالكم على حالكم، لا تهتموا وتفكروا بقصص الحرب والدمار والبيت وغيرها وإن شاء الله كله برجع أحسن.
- والد بلال: ربنا بعوّض.
- بلال: إن شاء الله الفترة هي فترة الحرب، والواحد يكون صابر وتمشي إن شاء الله، وبعدين يعني تصير من الذكريات اللي ما تنعاد إن شاء الله.
- والد بلال: إن شاء الله ربنا إن شاء الله على خير يا رب ربنا هي على خير.
المصدر : الجزيرة مباشر