بكوا عند مشاهدة ابنهم.. الجزيرة مباشر تجمع طالبًا فلسطينيًا يدرس في العراق بأهله النازحين إلى رفح (فيديو)

تمكّنت قناة الجزيرة مباشر من عقد اجتماع مصور عبر الهاتف بين الطالب الفلسطيني المقيم في العراق بلال أديب، ووالديه النازحين في غزة، وذلك بعد أيام طويلة من الفقد وقلة التواصل.

وفي اللقاء يظهر بلال وهو يواسي أهله ويطمئنهم بأن الحرب ستنتهي وسيعودوا ليعمروا بيتهم، فيما تدعو والدته بأن يهونها الله عليهم وتوصيه بأن ينتبه لنفسه.

وفيما يلي جزء من الحوار المذاع على الجزيرة مباشر:

بلال أديب : إن شاء الله كل الأمور ترجع أحسن وأفضل.

: إن شاء الله كل الأمور ترجع أحسن وأفضل. والدة بلال : إن شاء الله يا أمي. ربنا كريم. الله يهوّنها. دير بالك عحالك يا أمي حبيبي.

: إن شاء الله يا أمي. ربنا كريم. الله يهوّنها. دير بالك عحالك يا أمي حبيبي. بلال: ماشي ماشي إن شاء الله أنتم ديروا بالكم عحالكم.

لم تستطع الأم إخفاء دموعها أمام الكاميرا.. #الجزيرة_مباشر تجمع طالب فلسطيني يدرس في العراق بأهله النازحين إلى مدينة #رفح #غزة_تتواصل pic.twitter.com/GgjSNauRXQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 22, 2024

ثم ينتقل الحوار بين بلال ووالده، الذي نصحه بالتركيز في دراسته.