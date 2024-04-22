خبير بالشؤون الإسرائيلية: نتنياهو يفقد أوراقه السياسية وهذا ما يناقشه مجلس الحرب (فيديو)

قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين، إن هناك أزمة ثقة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبين الجماهير، تحديدا بعد الأحداث الأخيرة مع إيران التي حاول استخدامها لصالحه.

وقال في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر، الأحد، إن نتنياهو لا يملك الكثير من الأوراق ليضعها أمام الشارع الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه بدأت تترسخ لدى الشارع الإسرائيلي مفاهيم حقيقية بأن نتنياهو لا يملك القدرة على إنهاء هذه الحرب ولا يريد إنهاءها، ويقود استراتيجية عشوائية على المستوى السياسي داخل إسرائيل.

ماذا يحدث داخل مجلس الحرب؟

وقال جبارين إن المستوى العسكري في مجلس الحرب يحاول تقليص الأضرار التي تسبب بها نتنياهو في الأسابيع الأخيرة على المستوى العسكري، وآخرها العقوبات الأمريكية على كتيبة في الجيش.

وأضاف أن مجلس الحرب لا يهمه الآن ما يجري في قطاع غزة، ولا قضية الأسرى الإسرائيليين، مستطردا “كل ما يهم الآن المستوى العسكري داخل إسرائيل”.

وبيّن أن الجيش تحول من “جيش الشعب إلى جيش الكتائب، حيث يحاول كل قائد كتيبة أو لواء أن يترجم المفاهيم السياسية ضمن استراتيجية خاصة به أو ضمن إيديولوجيته، ولذلك يحاول مجلس الحرب احتواء الموقف”.

وأشار إلى أن نتنياهو لا يبدو مهتما بالصفقة، ويحاول التنصل من المسؤولية وتوزيعها على الكل، بدءا بحماس ونهاية بالوفد المفاوض.

وقال إن المفاوضات انتهت، والعملية العسكرية هي التي ستكون سيدة الموقف.

وأشار إلى أنه “ليس بالضرورة اجتياح رفح، أي نعم هو بحاجة لرفح لكي يعطي أمدا للحرب، لكن واضح جدا أنه يمكن أن نشاهد في الأيام المقبلة عمليات نوعية كالتي جرت في مستشفى الشفاء، ربما في القطاع الجنوبي، والذي يمكن أن يترجم رغبات نتنياهو في إطالة أمد هذه الحرب”.

وحول اجتياح رفح، قال جبارين إنها ورقة نتنياهو الأخيرة، وإنه سيحاول أن يبقيها حتى النهاية.