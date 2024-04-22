ما هي وحدة نتساح يهودا العسكرية الإسرائيلية التي تنوي واشنطن معاقبتها؟

قال قادة إسرائيليون إنهم سيتصدون لأي عقوبات تُفرض على أي وحدة عسكرية إسرائيلية بسبب ما أثير عن انتهاكها لحقوق الإنسان، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعتزم اتخاذ مثل هذا القرار الأول من نوعه ضد وحدة عسكرية إسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن واشنطن تعتزم فرض عقوبات على وحدة نتساح يهودا الإسرائيلية التي تنفذ عمليات في الضفة الغربية.

وفيما يلي شرح للتهم الموجهة إلى جنود نتساح يهودا:

ما هي وحدة نتساح يهودا؟

تم تشكيل وحدة نتساح يهودا عام1999‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬ لاستيعاب المعتقدات الدينية لليهود المتشددين وغيرهم من المجندين القوميين المتدينين في الجيش.

وأنشأت الحكومة الوحدة لتكون مسارًا لهذه المجموعات للخدمة في الجيش من خلال السماح لهم بالحفاظ على ممارساتهم الدينية مثل منحهم الوقت للصلاة والدراسة والحد من الاختلاط مع المجندات.

ما التهم الموجهة للوحدة؟

دعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق جنائي بعد اتهام جنود من نتساح يهودا بالتورط في وفاة عمر أسعد وهو أمريكي فلسطيني كان يبلغ من العمر 78 عامًا، استشهد بنوبة قلبية في العام 2022 بعد اعتقاله وعثر عليه لاحقًا في موقع بناء.

وخلص تشريح الفلسطينيين للجثة إلى أن أسعد استشهد بسبب نوبة قلبية ناجمة عن الإجهاد بسبب التعامل معه بخشونة.

وأثارت القضية اهتمامًا استثنائيًا بسبب جنسيته المزدوجة وعمره ومطالبة وزارة الخارجية الأمريكية بإجراء تحقيق في وفاته.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود كمموه مؤقتًا بقطعة من القماش وكبلوا يديه برباط بلاستيكي بسبب رفضه التعاون.

يديعوت أحرونوت: "النيابة العسكرية قررت إغلاق ملفّ التحقيق مع جنود وضباط كتيبة نيتسح يهودا المتسببين بارتقاء المسن الفلسطيني عمر أسعد (80 عاما) في يناير 2022، وذلك من دون توجيه لوائح اتهام، بحقّ أيّ منهم". pic.twitter.com/NO7BuqEM7o — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 14, 2023

وتم توبيخ قائد وحدة نتساح يهودا وتم تسريح ضابطين لكنّ المدعين العسكريين الإسرائيليين قرروا عدم توجيه اتهامات جنائية لأنهم قالوا إنه لا توجد صلة بين الأخطاء التي ارتكبها الجنود ووفاة أسعد.

وقال المدعي العام العسكري إن مسؤولًا طبيًا عسكريًا وجد أنه من المستحيل تحديد أن وفاته كانت بسبب سلوك الجنود على وجه التحديد، وإن الجنود لا يمكن أن يكونوا على علم بحالته الطبية.

ووقعت عدة حوادث أخرى في السنوات‭‭ ‬‬القليلة الماضية، تم تصوير بعضها بالفيديو، إذ اتُهم جنود نتساح يهودا بإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين.

وعملت الوحدة بشكل أساسي في الضفة الغربية قبل أن يتم إخراجها من المنطقة في أواخر عام 2022 بعد انتقادات أمريكية. وعملت الوحدة في غزة في الآونة الأخيرة.

ماذا تعني العقوبات؟

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، إنه اتخذ “قرارات” فيما يتعلق باتهامات بأن إسرائيل انتهكت مجموعة من القوانين الأمريكية التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية لأفراد أو وحدات قوات أمن ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتحظر قوانين ليهي، التي صاغها السناتور باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية لأفراد أو وحدات قوات أمن ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون تقديمها إلى العدالة.

وأضاف بلينكن أن النتائج سيُعلن عنها “قريبًا جدًا”.

كيف ردت إسرائيل؟

كانت ردود فعل الزعماء الإسرائيليين على الأنباء المتعلقة بالعقوبات غاضبة.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إمكانية فرض عقوبات على الوحدة بأنها “أوج العبث وانحطاط أخلاقي” في وقت تخوض فيه القوات الإسرائيلية حربًا على غزة، وقال إن حكومته “ستتصدى بكل السبل” لأي عقوبات.

وتحدث بيني غانتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية إلى بلينكن، الأحد، وطلب منه “إعادة النظر في قرار فرض العقوبات”.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن وحدة نتساح يهودا التابعة له وحدة قتالية نشطة وتعمل وفقا لمبادئ القانون الدولي.