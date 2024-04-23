فيليب لازاريني: هذا هو الهدف الرئيس من الهجوم على الأونروا (فيديو)

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الهدف الرئيس من الهجوم على الوكالة الأممية هو نزع صفة اللجوء عن الشعب الفلسطيني.

وأضاف في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن هناك خشية من أن تفكيك الأونروا يعني القضاء على حل الدولتين.

وأكد لازاريني أنه دعا مجلس الأمن إلى التحقيق في “الاستهداف السافر” لموظفي ومباني الأمم المتحدة في غزة.

وخلصت مراجعة مستقلة لأداء الأونروا إلى أنها تعاني “مشكلات تتصل بالحيادية”، لافتة إلى أن إسرائيل لم تقدّم بعدُ “أدلة” تدعم اتهامها عددا كبيرا من أفراد طواقمها بالارتباط بـ”منظمات إرهابية”.

وأشارت المراجعة التي أجرتها لجنة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى أن الوكالة “لا بديل لها على صعيد التنمية الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمته: