فيليب لازاريني: هذا هو الهدف الرئيس من الهجوم على الأونروا (فيديو)
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23/4/2024
قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الهدف الرئيس من الهجوم على الوكالة الأممية هو نزع صفة اللجوء عن الشعب الفلسطيني.
وأضاف في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن هناك خشية من أن تفكيك الأونروا يعني القضاء على حل الدولتين.
وأكد لازاريني أنه دعا مجلس الأمن إلى التحقيق في “الاستهداف السافر” لموظفي ومباني الأمم المتحدة في غزة.
وخلصت مراجعة مستقلة لأداء الأونروا إلى أنها تعاني “مشكلات تتصل بالحيادية”، لافتة إلى أن إسرائيل لم تقدّم بعدُ “أدلة” تدعم اتهامها عددا كبيرا من أفراد طواقمها بالارتباط بـ”منظمات إرهابية”.
وأشارت المراجعة التي أجرتها لجنة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى أن الوكالة “لا بديل لها على صعيد التنمية الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمته:
- الهدف الرئيس من الهجوم على الوكالة هو نزع صفة اللجوء عن الشعب الفلسطيني.
- دعوت مجلس الأمن إلى التحقيق في الاستهداف السافر لموظفي ومباني الأمم المتحدة في غزة.
- نرحب بالتقرير الصادر بالأمس ونرحب بتوصياته.
- التقرير يشير إلى حاجة الوكالة لتعزيز موادرها وزيادة موظفيها.
- سنبدأ بتنفيذ بعض التوصيات الواردة في التقرير على الفور.
- لن نستطيع تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير بدون دعم الدول الأعضاء.
- هناك تقارير عن بعض التحسن في أرقام شاحنات المساعدات التي دخلت غزة.
- إسرائيل لم تقدّم أي دليل على تورط عاملين بالأونروا في هجمات السابع من أكتوبر.
- بعد صدور التقرير المستقل من المفترض أن تعود الثقة بالمنظمة وأن تستأنف الدول تمويلها مرة أخرى.
- نتواصل يوميًّا مع السلطات الإسرائيلية ونحن موجودون في معبر كرم أبو سالم.
- هناك خشية من أن تفكيك الأونروا يعني القضاء على حل الدولتين.
- إذا توافرت إرادة سياسية لدخول المساعدات إلى غزة فسنرى المزيد من الشاحنات تدخل القطاع.
- تمكنا من جمع 100 مليون دولار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي منذ السابع من أكتوبر.
- نرحب بالتقرير المستقل وبالتوصيات التي جاءت فيه وملتزمون بتنفيذها.
- حملة إسرائيل على الوكالة غير مسبوقة.
- سنطلع الدول الأعضاء على الطريقة التي سننفذ بها التوصيات التي وردت في التقرير المستقل.
المصدر : الجزيرة مباشر