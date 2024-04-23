فلسطين

لدعمها فلسطين.. الشرطة الفرنسية تستدعي برلمانية للتحقيق

نائبة رئيس الكتلة البرلمانية في حزب فرنسا الأبية ماتيلدا بانوت (الفرنسية)
23/4/2024

أعلنت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية في حزب فرنسا الأبية ماتيلدا بانوت، المعروفة بدعمها لفلسطين، استدعاء قسم شرطة العاصمة باريس لها، للإدلاء بشهادتها بتهمة “الدعاية الإرهابية”.

وأكدت بانوت عبر منصة إكس، الثلاثاء، أنه “لا يمكن لأي دعوة أو ترهيب” منعها من الاحتجاج على “الإبادة الجماعية” المرتكَبة ضد الشعب الفلسطيني.

وأعربت عن قلقها من “استهداف حرية التعبير والديمقراطية” على يد السلطات الفرنسية.

وردًّا على استدعاء الشرطة الفرنسية، قالت الرئيسة المشاركة لتكتل اليسار في البرلمان الأوروبي النائبة مانون أوبري إن استدعاء بانوت للإدلاء بشهادتها “واقعة غير مسبوقة وخطيرة”.

بدورها، قالت النائبة فريدة عمراني، من حزب فرنسا الأبية، عبر منصة إكس “الأصوات المناهضة للإبادة الجماعية في فلسطين يجري إسكاتها من قبل إدارة ماكرون”.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورًا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

المصدر : الأناضول