مسؤول بالدفاع المدني بغزة: الاحتلال استخدم أسلحة أدت إلى تبخر الجثث واختفائها (فيديو)

قال مدير قسم الإمداد في الدفاع المدني بقطاع غزة، محمد المغير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت أسلحة محرمة دوليًّا أدت إلى تبخر الجثث واختفائها بشكل كامل، على حد قوله.

وطالب في حوار مع الجزيرة مباشر بضرورة أن يأتي وفد لمعرفة هذه الأسلحة التي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي “حيث يتم استهداف البيت، ومِن ثَم فقدان جثة إلى خمس جثث”.

وأوضح أنهم لا يصلون إلى الجثث المفقودة بفعل التبخر حيث تصيبها الضربة بشكل مباشر، مؤكدًا وجود العديد من الحالات التي يمكن رصدها وتوظيفها في هذا المجال.

وقال إن بعض الأسلحة المستخدمة تحوي “مواد كيماوية تتفاعل مع بعض المواد البيولوجية الموجودة في جسم الإنسان مما يتسبب في تبخر الجثة وعدم بقاء أي شيء”، على حد وصفه.

مسؤول بالدفاع المدني بغزة: الاحتلال الإسرائيلي استخدم أسلحة محرمة دوليًا أدت لتبخر الجثــث واختفاءها بشكل كلي pic.twitter.com/IBMddbmHyK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 22, 2024

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 110 آلاف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى أكثر من 7 آلاف مفقود، ودمارًا هائلًا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.