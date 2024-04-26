فلسطين

غزة.. استشهاد ابنة الشاعر والأكاديمي الفلسطيني رفعت العرعير وزوجها وطفلهما الرضيع بغارة إسرائيلية

غارة إسرائيلية قتلت الأكاديمي والشاعر الفلسطيني البارز "رفعت العرعير" (مواقع التواصل)
26/4/2024

استشهدت شيماء العرعير ابنة الشاعر والأكاديمي الفلسطيني البارز رفعت العرعير، الجمعة، بقصف إسرائيلي في مدينة غزة، بعد نحو 4 أشهر على استشهاد والدها بقصف مماثل.

وأفاد مصدر طبي في “المستشفى المعمداني” بمدينة غزة، بأن “الشابة العرعير وزوجها وطفلهما الرضيع استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في حي الرمال غرب مدينة غزة”.

وأضاف المصدر أن “جثامين الشهداء الثلاثة وصلت المستشفى في وقت سابق الجمعة بعد انتشالها من تحت أنقاض المنزل المدمر”.

وشيماء الابنة الكبرى لأحد أشهر الشعراء والكتاب والمترجمين الفلسطينيين، وقد تزوجت قبل نحو عام ونصف العام من المهندس الفلسطيني محمد صيام، وأنجبا طفلهما الأول قبل نحو 4 أشهر.

ورفعت العرير استشهد مع عدد من أفراد عائلته بقصف إسرائيلي استهدفهم في منزلهم بحي الشجاعية شرق مدينة غزة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

والعرعير أحد أبرز الكتاب الفلسطينيين الشباب باللغة الإنجليزية، وله كتاب “Gaza Writes Back”، إضافة إلى مئات المقالات المنشورة بوسائل إعلام عربية وأوروبية وأمريكية.

ودرّس رفعت لسنوات طويلة الشعر والأدب الإنجليزي في الجامعة الإسلامية بغزة، وكان أحد مؤسسي مشروع “نحن لسنا أرقامًا” الذي جمع مؤلفين من غزة بـ”مرشدين” في الخارج يساعدونهم في كتابة قصص عن واقعهم بالإنجليزية.

المصدر : الأناضول + مواقع التواصل