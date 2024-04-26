غزة.. استشهاد ابنة الشاعر والأكاديمي الفلسطيني رفعت العرعير وزوجها وطفلهما الرضيع بغارة إسرائيلية

استشهدت شيماء العرعير ابنة الشاعر والأكاديمي الفلسطيني البارز رفعت العرعير، الجمعة، بقصف إسرائيلي في مدينة غزة، بعد نحو 4 أشهر على استشهاد والدها بقصف مماثل.

وأفاد مصدر طبي في “المستشفى المعمداني” بمدينة غزة، بأن “الشابة العرعير وزوجها وطفلهما الرضيع استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في حي الرمال غرب مدينة غزة”.

وأضاف المصدر أن “جثامين الشهداء الثلاثة وصلت المستشفى في وقت سابق الجمعة بعد انتشالها من تحت أنقاض المنزل المدمر”.

وشيماء الابنة الكبرى لأحد أشهر الشعراء والكتاب والمترجمين الفلسطينيين، وقد تزوجت قبل نحو عام ونصف العام من المهندس الفلسطيني محمد صيام، وأنجبا طفلهما الأول قبل نحو 4 أشهر.

🔴 عاجل | إرتقاء السيدة شيماء الابنة البكر للشهــيد الأكاديمي الدكتور رفعت العرعير وزوجها المهندس محمد عبد العزيز صيام وطفلهما حديث الولادة بعد قصف شقة يتواجدون بها قرب عيادة الرمال في غزة . يٌذكر أن جيش الإرهاب الصهيوني اغتال الشاعر والأكاديمي والمترجم الفلسطيني رفعت العرعير… pic.twitter.com/7AW2yGPBKJ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 26, 2024

ورفعت العرير استشهد مع عدد من أفراد عائلته بقصف إسرائيلي استهدفهم في منزلهم بحي الشجاعية شرق مدينة غزة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

والعرعير أحد أبرز الكتاب الفلسطينيين الشباب باللغة الإنجليزية، وله كتاب “Gaza Writes Back”، إضافة إلى مئات المقالات المنشورة بوسائل إعلام عربية وأوروبية وأمريكية.

◾رسالة الشهيــدة شيماء لوالدها الشهيــد رفعت العرعير بعد أن جعلت والدها جداً للمرة الأولى pic.twitter.com/pS7tvbdT5l — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) April 26, 2024

ودرّس رفعت لسنوات طويلة الشعر والأدب الإنجليزي في الجامعة الإسلامية بغزة، وكان أحد مؤسسي مشروع “نحن لسنا أرقامًا” الذي جمع مؤلفين من غزة بـ”مرشدين” في الخارج يساعدونهم في كتابة قصص عن واقعهم بالإنجليزية.