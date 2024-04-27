نتنياهو يعلق على مذكرات اعتقال متوقعة من المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن أي أحكام تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها تأثير في تصرفات إسرائيل، لكنها “ستشكل سابقة خطيرة”.

وذكر نتنياهو في بيان نُشر على تطبيق “تلغرام” ومنصة “إكس”: “تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدًا بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها”.

وأضاف “ورغم أن القرارات التي تتخذها المحكمة في لاهاي لن تؤثر في تصرفات إسرائيل، فإنها ستشكل سابقة خطرة تهدد الجنود والشخصيات العامة”.

תחת הנהגתי, ישראל לעולם לא תקבל כל ניסיון של בית הדין הפלילי בהאג לערער את זכותה הבסיסית להגן על עצמה. האיום נגד חיילי צה״ל ואישי הציבור של ישראל, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון והמדינה היהודית היחידה בעולם, הוא שערורייתי. לא נכנע לו. ישראל תמשיך עד לניצחון במלחמתנו הצודקת נגד… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 26, 2024

قلق متزايد

وقالت القناة 12 الإسرائيلية الأسبوع الماضي إن إسرائيل تشعر بقلق متزايد من احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين بسبب ما يعتقد أنها انتهاكات للقانون الدولي في غزة.

وجاء في تقرير القناة أن مكتب رئيس الوزراء أجرى “مناقشة طارئة” حول هذه القضية.

وإسرائيل ليست عضوًا في المحكمة التي مقرها لاهاي، ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن جرى قبول فلسطين عضوًا في عام 2015.

وقال كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في أكتوبر/تشرين الأول إن المحكمة لها ولاية قضائية للتحقيق في أي مزاعم جرائم حرب بحق مقاتلي جيش الاحتلال في غزة وحركة (حماس) في إسرائيل.

وقال خان إن فريقه يعكف على التحقيق في أي جرائم قد تكون قد ارتكبت في غزة، وإن من ينتهك القانون سيخضع للمحاسبة.

وكالة الأنباء الفلسطينية: تل أبيب حصلت على معلومات باحتمال صدور أوامر اعتقال من الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين على رأسهم #نتنياهو. pic.twitter.com/G4pB4FoWoD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 19, 2024

وكانت كالة الأنباء الفلسطينية قالت إن تل أبيب حصلت على معلومات باحتمال صدور أوامر اعتقال من الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين على رأسهم نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي.

وبوسع المحكمة التي تضم 124 عضوًا دائمًا مقاضاة أفراد في اتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والعدوان.

والقضية الماثلة أمام المحكمة الجنائية الدولية منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية المقامة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي أيضًا.

ومحكمة العدل الدولية تابعة للأمم المتحدة وتعالج النزاعات بين الدول، بينما تركز الجنائية الدولية على المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.