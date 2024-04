المجلس اليهودي الأسترالي يتضامن مع مظاهرات طلاب الجامعات الداعمة لغزة

أعلن المجلس اليهودي الأسترالي رفضه بشدة وصف مخيمات التضامن التي أقيمت في الجامعات لدعم الفلسطينيين في غزة بأنها تشكل تهديدا للطلاب والموظفين اليهود أو أنها معاداة للسامية.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس اليهودي الأسترالي، الاثنين، بشأن الاحتجاجات التي نظمها الطلاب في جامعات بالعالم لمعارضة الحرب الإسرائيلية على غزة ودعم الفلسطينيين.

وسبق أن وجهت مؤسسات أمريكية وأعضاء في الكونغرس اتهامات بـ”معاداة السامية” للطلاب المشاركين في الاحتجاجات التي تشهدها جامعات أمريكية ضد قتل إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وذكر البيان أن الطلاب طالبوا مؤسساتهم بإنهاء علاقاتهم مع شركات الأسلحة التي تسهّل ارتكاب إسرائيل لجرائم الحرب.

وأشار إلى أن الطلاب طالبوا أيضا الحكومة الأسترالية بفرض عقوبات على إسرائيل وقطع العلاقات العسكرية معها.

MEDIA RELEASE: The Jewish Council of Australia strongly rejects claims that student protests on university campuses in solidarity with Palestinians are a threat to Jewish students and staff.

"We should be proud of all of the students, many of whom are Jewish, who are speaking…

