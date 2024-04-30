سموتريتش يدعو إلى تدمير كامل رفح ونتنياهو يعد بن غفير باجتياحها وعدم إنهاء الحرب

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، إلى تدمير “كامل” لمدن رفح جنوبي قطاع غزة، ودير البلح والنصيرات وسط القطاع، في حين أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعد بدخول الجيش إلى رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، وعدم إنهاء الحرب الدائرة.

وقال سموتريتش، وهو زعيم حزب (الصهيونية الدينية) اليميني المتطرف، مستخدما عبارات من التوراة “نقرأ: أتبع أعدائي فأدركهم، ولا أرجع حتى أفنيهم”.

وأضاف الوزير الإسرائيلي وفق مقطع فيديو “لا يوجد نصف عمل، رفح ودير البلح والنصيرات، دمار كامل”.

وقال سموتريتش مقتبسا من التوراة “سوف أمحو ذكر عماليق من تحت السماء”.

وصعّد قائلا “ليس هناك مكان تحت سماء رب العالمين العظيمة لمثل هذا الشر المطلق، وليس له وجود، ولا يمكن أن يكون له وجود”.

"يبدو أنك رضعت السُم من حليب أمك".. عائلات الأسرى الإسرائيليين لعضو الكنيست سموتريتش#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/pfG8mVd3nW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 29, 2024

ورأى أنه “أمر مثير للسخرية أن نتفاوض مع شخص لم يكن المفترض أن يكون موجودا على الإطلاق منذ مدة طويلة”.

وعن التصعيد مع حزب الله اللبناني، قال سموتريتش “بعد ذلك بعون الله، (سنتجه) للقضاء على شرور حزب الله في الشمال، وإيصال رسالة حقيقية: من يفعل بالشعب اليهودي ما فعله بنا هؤلاء الأشرار سوف يهلك، سيتم تدميره”.

وفيما يتعلق بمذكرة الاعتقال المحتملة بحق مسؤولين إسرائيليين كبار من قبل المحكمة الجنائية الدولية، أضاف “هناك أوامر اعتقال في لاهاي، وهناك ضغوط أمريكية، وهناك مظاهرات وكل أنواع الحسابات”.

وعود نتنياهو لـ”بن غفير”

بدوره، قال بن غفير، الثلاثاء، إن نتنياهو وعد بدخول الجيش إلى مدينة رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين جنوبي قطاع غزة، وعدم إنهاء الحرب الدائرة.

وأضاف بن غفير زعيم حزب (القوة اليهودية) اليميني المتطرف “أنهيت اجتماعا مع رئيس الوزراء بناء على طلبي، وحذرته أنه إذا لم تدخل إسرائيل إلى رفح أو أنهينا الحرب، فستكون هناك صفقة غير شرعية”، في إشارة إلى أي اتفاق بين تل أبيب وحماس.

وتابع “سمع رئيس الوزراء هذه الكلمات، ووعد بأن إسرائيل ستدخل رفح، ووعد بأن الحرب لن تنتهي، ووعد بعدم التوصل إلى صفقة سيئة”.

وأشار بن غفير إلى أن نتنياهو “يفهم جيدا ما سيعنيه عدم حدوث هذه الأمور”، في إشارة إلى عدم استكمال الحرب أو تنفيذ العملية العسكرية في رفح.

وجاء اللقاء بين بن غفير ونتنياهو عقب تهديد أدلى به الأخير في لقاء مع عائلات بعض الأسرى الإسرائيليين في غزة، أعلن خلاله أن جيشه “سيدخل رفح سواء عُقدت صفقة (مع حماس) أو لم تُعقد”.

الشرطة أنقذته بأعجوبة.. #بن_غفير يهرب من أيدي المتظاهرين بعد فيديو الأسير هيرش بولين الذي بثته القسام #الجزيرة_مباشر #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/SCgWmNMa2I — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 24, 2024

يأتي ذلك في ظل تشديد الولايات المتحدة معارضتها للعملية في رفح، خوفا من الصعوبات الإنسانية للعمل في تلك المنطقة الصغيرة التي يكتظ بها نحو 60% من سكان قطاع غزة على الحدود مع مصر.

وكانت صحيفة (هآرتس) قد ذكرت، صباح الثلاثاء، أن غالبية أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية “يفضلون الآن التوصل إلى صفقة على حساب غزو رفح”، على عكس نتنياهو الذي قالت إنه “لا يزال لديه تحفظات بشأن التوصل إلى اتفاق في ظل الظروف الحالية”.