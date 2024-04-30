طلاب جامعة كولومبيا: الإدارة هددت بفصلنا ولن نرحل حتى نحقق أهدافنا (فيديو)

أكد الوفد المفاوض لاعتصام طلبة جامعة كولومبيا الأمريكية أن الإدارة تجاهلت مطالبهم بالمقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل.

وقال في مؤتمر صحفي، الاثنين، إنهم تفاوضوا مع الجامعة بحسن نية لكن الإدارة “تجاهلت معظم مطالبنا وهددت بفصلنا”.

وأوضحت متحدثة باسم الوفد أن التهديدات التي تمارسها إدارة الجامعة تستهدف خنق الطلبة وإسكاتهم.

وأضافت “الجامعة اتخذت قرارات سياسية تجاه الإبادة الجماعية في غزة، واعتصامنا يستهدف إعادة الجامعة لمبادئها”.

وأكدت أنهم لن يتحركوا حتى تحقيق مطالبهم بوقف استثمارات الجامعة في إسرائيل. وأبدت انفتاح الوفد على الحوار، مشددة على أنه “لا يوجد أي عنف في اعتصامنا الذي يضم مختلف المشارب”.

بدورها، حضّت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت “مينوش” شفيق في بيان الطلاب المتظاهرين على إخلاء خيامهم بعد فشل مفاوضات بين المحتجين وإدارة الجامعة.

وطلبت الجامعة في وثيقة وُزعت على المتظاهرين بعنوان “إشعار للمخيم” إخلاء المكان بحلول الساعة 14:00 (18:00 بتوقيت غرينتش) وإلا “ستُفصلَون في انتظار تحقيق”، وفق النص.

ومع انتهاء مهلة الإنذار، سار عشرات الشباب مرتدين كمامات تغطي وجوههم حول الحرم الجامعي، وصفقوا بأيديهم وهتفوا “فلسطين حرة”.

وأكدت شفيق أن الجامعة تُجري محادثات منذ الأسبوع الماضي مع قادة الاحتجاجات بشأن إخلاء الخيام لكن “للأسف لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق”.