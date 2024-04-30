كتائب القسام تستهدف جرافة إسرائيلية في بيت حانون شمالي قطاع غزة (فيديو)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تسجيلا يظهر استهدافها جرافة إسرائيلية شمالي قطاع غزة.

وعلقت الكتائب على الحادثة التي جرت في 22 من إبريل/نيسان 2024 “استهداف جرافة صهيونية من نوع ‘D9’ بقذيفة ‘الياسين 105’ بمدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة”.

وكانت الكتائب قد أعلنت، الاثنين، أنها دكت “القوات الصهيونية الموجودة في محور ‘نتساريم’ بقذائف الهاون”.

ولا تزال كتائب القسام تنفذ عمليات نوعية بين حين وآخر ضد القوات الإسرائيلية المتبقية في قطاع غزة.

وانخفضت حدة القتال على الأرض بعد انسحاب عدد كبير من قوات الاحتلال من شمالي قطاع غزة ووسطه، في وقت أعلنت فيه قوات الاحتلال أنها تستعد لاجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع.