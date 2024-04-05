الجيش الإسرائيلي: مسلح جاء من الأردن وأطلق النار على دورية تابعة لنا

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن قيام مسلّح جاء من الأراضي الأردنية، وقام بإطلاق النار على دورية تابعة للجيش دون وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه وخلال ليلة الجمعة، أفادت تقارير “بإطلاق رصاصة على مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي بالقرب من معبر نهر الأردن في منطقة البقاع وعيميكيم”.

وأضاف أن التحقيق الأولي في الحادثة يكشف أن مشتبهًا به اجتاز معبر نهر الأردن، وأطلق النار على آلية عسكرية كانت تقوم بدورية روتينية في منطقة لواء “البقاع والعيمكيم”.

وأكد أن المشتبه به لم يتجاوز السياج الحدودي في المنطقة، ولم تقع إصابات في الحادثة.

وهذه الحادثة الأولى من نوعها على الحدود الأردنية الإسرائيلية، منذ الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ولم يصدر عن الجانب الأردني أي تعقيب حول ما أورده الجانب الإسرائيلي.

وفي 23 مارس/ آذار الماضي أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنها تتابع أنباء تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، تفيد باعتقال مسلحيْن في قرية فصايل الفلسطينية، بعد اجتيازهما حدود المملكة باتجاه الأراضي الفلسطينية.

ونادرا ما تحدث حالات تسلل بين الأردن وإسرائيل اللذين يرتبطان بمعاهدة سلام منذ العام 1994.