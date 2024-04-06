شهادات لوفد الإغاثة الطبي الكويتي حول الوضع الصحي في غزة (فيديو)

كشف أعضاء بعثة الإغاثة الطبية الكويتية في غزة، عن أوضاع “كارثية” حلت في القطاع بسبب الحرب الإسرائيلية المدمرة، وأشاروا إلى أنهم يحاولون “سد بعض الثغور المتواجدة في القطاع الطبي”.

وقال الطبيب محمد الكندري أحد أعضاء البعثة للجزيرة مباشر، الجمعة، إن الطاقم الطبي موجود حاليًا في المستشفى الأوروبي والمستشفى الكويتي، والوضع “كارثي” هناك.

وأوضح أنهم فريق طبي مكون من 11 متخصصًا في أكثر من مجال، وقد أنجزوا ما يقارب 50 عملية جراحة للمسالك البولية.

وأشار إلى مدى دقة العمليات وكفاءتها التي أجروها بالرغم من نقص الإمكانيات، وقال “للتو انتهينا من إجراء عملية لأحد الأشخاص المصابين وهي علاج جزء من الجمجمة وبفضل الله هو حاليًا في العناية المركزة”.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فإن معظم مستشفيات القطاع قد خرجت عن الخدمة ولا يتبقى حاليًا سوى القليل منها من ضمنها المستشفى الكويتي والمستشفى الأوروبي حيث ما زالت الطواقم الطبية موجودة هناك على رأس عملها.

وفي شهادته قال عمر الثويني رئيس البعثة الطبية الكويتية إن نية هذا الوفد الإغاثي هو تلبية لنداءات أهل غزة التي ظهرت بشكل جلي في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنهم جاؤوا محملين بسبعة أطنان من المواد الطبية والأجهزة، حتى يكونوا قادرين على تلبية ولو جزء بسيط من احتياجات المصابين في القطاع.

واختتم حديثة قائلًا: “القطاعات حاليًا داخل غزة كلها متهالكة سواء كانت صحية أو بيئية أو إغاثية، وكان لزامًا على القطاع الصحي الكويتي أن يرسل مثل هذه البعثات والأدوات الطبية للمساهمة في التخفيف عن أهل غزة ولو بمقدار بسيط”.