كولومبيا تطلب التدخل كطرف في قضية “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل

طلبت دولة كولومبيا من محكمة العدل الدولية التدخل كطرف في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، لارتكابها إبادة جماعية في غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان لها، الجمعة، إن كولومبيا قدمت “إعلانًا بالتدخل” بموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل).

وفي 27 مارس/آذار الماضي، أعلنت أيرلندا أنها ستتدخل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

كما أعلنت بلجيكا في 11 مارس/آذار، أنها ستتدخل في القضية نفسها.

وتمنح المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدول الحق في التدخل عندما يتعلق الأمر بتفسير الاتفاقيات التي تكون طرفًا فيها، حتى لو لم تكن طرفًا في النزاع.

تدابير احترازية

ويوم 11 مارس/آذار الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب إفريقيا قدمت طلبًا عاجلًا لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/كانون الثاني عام 2024، وقرارها اللاحق الصادر في 16 فبراير/شباط الماضي، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضحت المحكمة أن جنوب إفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إليها في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة.

وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة قبل 6 أشهر.

وردًا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني 2024، تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 سنة.