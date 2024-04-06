200 ألف مصل يحيون ليلة 27 رمضان في المسجد الأقصى (فيديو)

أدى 200 ألف مصلٍّ صلاتي العشاء والتراويح في ليلة السابع والعشرين من رمضان في المسجد الأقصى المبارك، الجمعة، متجاوزين إجراءات الاحتلال وقيوده وعراقيله.

وفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذه السنة في شهر رمضان قيودًا إضافية على الوافدين للمسجد الأقصى، ونصب المعتكفون خيامهم الرمضانية في أروقة الأقصى، لإحياء سنة الاعتكاف في ليالي العشر الأواخر من رمضان، وتعرض المعتكفون لمضايقات واعتقالات من قبل شرطة الاحتلال طالت على الأقل 27 معتكفًا.

وعززت شرطة الاحتلال قواتها في مدينة القدس المحتلة، ونشرت نحو 3 آلاف عنصر في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

تغطية صحفية: كالبنيان المرصوص.. 200 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، خلال ليلة السابع والعشرين من رمضان. pic.twitter.com/5Wg0wGOE3z — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 5, 2024

وكان الآلاف من المصلين بدأوا بالتوافد إلى المسجد الأقصى منذ مساء الأربعاء، حيث اعتكفوا بالمسجد.

وتتصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان مع ليلة القدر التي يحييها الفلسطينيون مساء الـ26 من شهر رمضان، وهي الليلة الوحيدة من كل أيام السنة التي تفتح فيها أبواب المسجد الأقصى على مدار الساعة.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في شوارع المدينة منذ صباح الجمعة، وأغلقت العديد من الشوارع في محيط البلدة القديمة.