ستة أشهر من القتال.. الحرب على غزة في أرقام

تسببت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة في حصيلة بشرية هي الأعلى بتاريخ القطاع، إذ أدى القصف والاجتياح البري للاحتلال الى استشهاد ما لا يقل عن 33207 أشخاص غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفق وزارة الصحة في غزة.

وفيما يلي أبرز الخسائر المرصودة خلال 6 أشهر من القتال:

الخسائر الإسرائيلية

تسببت عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مقتل 1170 إسرائيليا وأجنبيا استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وكانت إسرائيل أعلنت في بداية الحرب مقتل نحو 1400، لكنها عادت وخفضت الرقم إلى نحو 1200، وقالت إن هناك قتلى من كتائب القسام من بين الرقم المعلن.

وواحد من كل ثلاثة من هؤلاء القتلى من أفراد قوات أمنية: 306 جنود وستون شرطيا وعشرة من أفراد جهاز الأمن الداخلي (شين بت).

والأحد، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 604 جنود قُتلوا منذ بدء الحرب، بينهم 264 في غزة منذ بدء الاجتياح البري في 27 أكتوبر.

وفي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، قُتل 17 إسرائيليا بينهم جنود ومستوطنون ومدنيون خلال أعمال مقاومة منذ السابع من أكتوبر.

وفي شمالي إسرائيل، قُتل ثمانية أشخاص وعشرة جنود جراء هجمات صاروخية يشنها حزب الله اللبناني، تسببت أيضا في نزوح عشرات الآلاف.

وخلال عملية طوفان الأقصى، أخذت حماس نحو 250 أسيرا ونقلتهم الى قطاع غزة، حيث لا يزال 129 منهم محتجزين، بينما لقي 34 حتفهم، وفق التقديرات الإسرائيلية.

وأُفرج عن عشرات الأسرى الإسرائيليين خلال هدنة استمرت أسبوعا في نوفمبر/تشرين الثاني، بينما استعادت إسرائيل جثث 12 أسيرا.

واستدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 300 ألف من جنود الاحتياط منذ بدء الحرب التي تخللها إطلاق تسعة آلاف صاروخ نحو أراضيه من القطاع الفلسطيني المحاصر.

الخسائر الفلسطينية

وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة في غزة، استشهد 33175 شخصا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ويزعم الجيش الإسرائيلي أنه قتل 12 ألف فرد من حماس، بينهم خمسة قادة ألوية و20 قائد كتيبة، لكن لا شيء يؤكد ذلك، ولم تفصح المقاومة عن خسائرها البشرية.

ويقول الاحتلال إنه قصف 32 ألف هدف في القطاع.

وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد ما لا يقل عن 459 فلسطينيا منذ بدء الحرب على غزة، وفقا لوزارة الصحة في رام الله التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

لبنان

وعبر الحدود مع لبنان، أدت النيران الإسرائيلية الى استشهاد ما لا يقل عن 363 شخصا، بينهم 70 مدنيا على الأقل، في حين أن الغالبية هم من أفراد حزب الله، وفق بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وتؤكد إسرائيل أن سلاح الجو استهدف 1400 هدف في لبنان، بينما استُخدمت القذائف المدفعية والصاروخية ومن الدبابات لاستهداف 3300 هدف.

في المقابل، أحصى الجيش الإسرائيلي إطلاق 3100 صاروخ عبر الحدود من لبنان، و35 من سوريا.