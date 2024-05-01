نواب أمريكيون يتهمون الطلاب المعتصمين في الجامعات لأجل غزة بتلقي تمويل خارجي (فيديو)

طالب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي جيم جوردان بمحاسبة رؤساء الجامعات الأمريكية التي يتظاهر فيها الطلاب ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.

وزعم جوردان في مؤتمر صحفي أن “هناك من يمول الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات، وسيتم تتبع ذلك”.

ومنذ نحو 10 أيام، انطلقت حركة طلابية مؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة من جامعة كولومبيا العريقة في نيويورك.

واتسع نطاقها إلى جامعات عدة في الولايات المتحدة بعدما أوقفت الشرطة الأمريكية نحو 100 طالب في 18 من إبريل/نيسان، بدأوا بالتخييم في حدائق الجامعة غداة مداخلة لرئيستها في الكونغرس، دافعت فيها عن نفسها من اتهامات بمعاداة السامية.

بدوره، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إنه طالب الرئيس جو بايدن بزيارة جامعة كولومبيا ليرى بنفسه ما يحدث هناك.

وأوضح أن إدارة بايدن لا تصغي لهم “ونحن نحتاج إلى قيادة حاسمة لأننا نعيش أوقاتا حرجة”.

ورأى أن الظروف الاستثنائية التي تشهدها الجامعات تحتاج إلى قرارات استثنائية. وادعى أن “ما يحدث للطلاب اليهود أمر جنوني، ونحن بحاجة إلى إعادة النظام وإنهاء الفوضى”.

وزعم نواب آخرون أن “هناك من يمول الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات، وسيتم تتبع ذلك”.

بدورهم، طالب طلاب جامعة كولومبيا بعدم دخول قوات شرطة نيويورك إلى مباني الجامعة.

وأكد الطلاب أن الجامعة قامت بتقويض دورها في تقديم الخدمات التعليمية، مشيرين إلى منعهم من دخول مكتبة الجامعة.

وقالوا إن المفاوضات مع إدارة الجامعة فشلت لأنها لا تتفاوض بنية حسنة، مؤكدين استمرار الحراك “ولا نية لوقفه في الوقت الراهن”. ودعوا الجامعة إلى أن تسمح بدخول الاحتياجات الأساسية.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد أكدت احتجاز 1200 طالب حتى الآن في جميع أنحاء الجامعات الأمريكية.