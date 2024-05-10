كتائب القسام تعلن إنقاذ أسير إسرائيلي حاول الانتحار

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، الجمعة، أنها تمكنت من إنقاذ أسير إسرائيلي لديها حاول الانتحار في مكان أسره.

وقالت الكتائب في بيان عبر منصة “تلغرام”: “أنقذنا قبل أيام في اللحظات الأخيرة أحد أسرى العدو إثر محاولته الانتحار في مكان أسره”.

وأضافت: “نحمّل العدو ونتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) شخصيًا المسؤولية الكاملة عن تدهور الصحة البدنية والنفسية لدى بعض أسرى العدو”.

وأعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام قبل أيام وفاة الأسيرة الإسرائيلية جودي فاينشتاين (70 عامًا) متأثرة بإصابتها في قصف نفّذه الاحتلال في قطاع غزة قبل شهر.

كما بثت القسام رسالة مصورة توثق فيها أسباب وفاة الأسيرة، وتؤكد للجمهور الإسرائيلي أن تدمير جيشهم للمستشفيات في غزة وإخراجها عن الخدمة هو ما تسبب بمعاناة أسراهم ومقتلهم، وهو ما يعانيه الشعب الفلسطيني أيضًا، وفق الرسالة.

ومن إجمالي أسرى هذا الهجوم، تقول “حماس” إن 71 منهم قُتلوا في غارات جوية عشوائية شنتها إسرائيل خلال حربها الحالية على غزة، فيما أفرجت الحركة الفلسطينية عن 105 خلال صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.