كتائب القسام تقنص جنديا إسرائيليا جنوبي حي الزيتون في مدينة غزة (فيديو)

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قنص جندي إسرائيلي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، وإصابته بشكل مباشر.

وأظهرت الصور التي نشرتها الكتائب إصابة الجندي، واشتعال النار في زيه العسكري.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 4 جنود في صفوفه، وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة، في معارك بقطاع غزة.

كتائب القــ ـسام تنشر فيديو لقنص جندي إسرائيلي جنوبي حي الزيتون في مدينة غزة pic.twitter.com/IUttVQGkUx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 10, 2024

وكانت الكتائب أصدرت بيانات عدة اليوم الجمعة، كشفت فيها عن مهاجمتها قوات الاحتلال في مناطق عدة في القطاع.

وأعلنت تنفيذ قصفين صاروخيين على مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، في عودة للقصف الصاروخي بمدى كبير.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية “إنّ إسرائيلية أصيبت بجروح (لم يحدد مدى خطورتها) جراء شظايا قذيفة صاروخية أُطلقت من غزة”.

كما نشرت كتائب القسام، تسجيلًا مصورًا لجزء من المعارك الضارية التي تدور مع جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

ويظهر التسجيل مقاتلي القسام وهم ينصبون كمائن لقوات إسرائيلية راجلة ومحمولة، ودبابات توغلت في الأحياء والمناطق الشرقية لرفح.