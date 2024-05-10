كتائب القسام تنشر مشاهد لاستهداف قوات الاحتلال المتوغلة شرقي مدينة رفح (فيديو)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، تسجيلا مصورا لجزء من المعارك الضارية التي تدور مع جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

ويظهر التسجيل مقاتلو القسام وهم ينصبون كمائن لقوات إسرائيلية راجلة ومحمولة ودبابات توغلت في الأحياء والمناطق الشرقية لرفح.

واستخدمت الكتائب، بحسب الفيديو، قذائف مضادة للأفراد والدروع، وأسلحة متوسطة وثقيلة.

وتوعد في التسجيل أحد مقاتلي كتائب القسام من داخل أحد الأنفاق، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكد استهداف قوة خاصة تابعة للاحتلال، قبل استهداف دبابة ميركافاة 4 بقذيفة الياسين “105”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت كتائب القسام قصف أهداف إسرائيلية في مدينة بئر السبع (جنوب) برشقة صاروخية جديدة.

وقالت الكتائب في بيان عبر منصة “تلغرام”: “قصفنا مدينة بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية ردًا على المجازر بحق المدنيين”.