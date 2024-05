جنوب إفريقيا تقدم طلبا عاجلا لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل

ذكرت محكمة العدل الدولية الجمعة أن جنوب إفريقيا طلبت منها أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح ضمن إجراءات طارئة إضافية بسبب الحرب في غزة.

وفي القضية القائمة التي رفعتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، أمرت المحكمة في يناير/كانون الثاني إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وتسعى جنوب إفريقيا في طلبها المنشور الجمعة إلى اتخاذ إجراءات طارئة إضافية في ضوء العمليات العسكرية المستمرة في رفح، والتي تسميها “الملاذ الأخير” للفلسطينيين في غزة.

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر “دولة إسرائيل بالانسحاب على الفور ووقف هجومها العسكري في رفح” فضلا عن السماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية والصحفيين والمحققين بالوصول دون عوائق إلى غزة.

