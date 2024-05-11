مندوب إسرائيل يرفع صورة السنوار ويمزق ميثاق الأمم المتحدة (فيديو)

رفع مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة جلعاد أردان، الجمعة، صورة زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار، داخل أروقة الأمم المتحدة، ومزق ميثاق المنظمة احتجاجًا على تصويت الجمعية العامة لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

ومن على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمسك أردان بصورة للسنوار، وقال “أقدم لكم النتيجة المستقبلية لتصويت اليوم، الرئيس يحيى السنوار، المتوقع أن ينتخب رئيسًا طاغية لدولة حماس، برعاية الأمم المتحدة، وهو يشعر بعميق الامتنان لكم، مدين لكم أنتم الجمعية العامة”.

كما ظهر أردان أمام أعضاء الجمعية وبيده نسخة من ميثاق الأمم المتحدة وآلة تقطيع، حيث قام بتقطيع النسخة.

وقال موجهًا كلامه للجمعية العامة “أنتم تقومون بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة بأيديكم. عار عليكم”، على حد زعمه.

“الرئيس يحيى السنوار”

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يرفع صورة السنوار ويمزق ميثاق المنظمة احتجاجا على توسيع امتيازات فلسطين بالأمم المتحدة#الجزيرة_مباشر | #الأمم_المتحدة pic.twitter.com/k4P4ZAQCpD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 10, 2024

وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، الجمعة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الطلب، ويحدد طرائق لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.

وصوّت لصالح القرار 143 دولة، وعارضته 9، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وفق موقع المنظمة الأممية الإلكتروني.

وأكد القرار، المقدم من المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقًا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، و”ينبغي بالتالي قبولها عضوًا” في المنظمة.

كما أوصى القرار مجلس الأمن الدولي بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة.