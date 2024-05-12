انقطاع خدمات الإنترنت الثابت جنوبي قطاع غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مناطق جنوبي قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقالت الشركة في بيان مقتصب على منصة إكس “نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مناطق جنوبي قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر”.

وأضافت “طواقمنا تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن”.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي، انقطعت خدمات الاتصالات والانترنت مرات عدة عن القطاع أو مناطق واسعة منه جراء القصف الإسرائيلي المكثف الذي يطال البنية التحتية لشبكة الاتصالات.

والسبت، وسّع الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية بشكل متزامن في جميع محافظات قطاع غزة، بعد مطالبته الأهالي بإخلاء مناطق واسعة في شمالي القطاع ووسط مدينة رفح (جنوب) وتوغله في جنوبي مدينة غزة وشرقي خان يونس (جنوب) إضافة إلى تنفيذه سلسلة غارات عنيفة أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى بمناطق متفرقة من القطاع.

انقطاع خدمات الانترنت عن مناطق جنوب غزة يارب سلم يارب كل مرة يقطعوا فيها الانترنت بيعملوا مجازر وسط صمت دولي مخزي من أول الأحداث — سناء #غزة🇵🇸 (@shf_916) May 12, 2024

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء، وخلفت دمارًا واسعًا وكوارث صحية وبيئية وأزمات إنسانية.