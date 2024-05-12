مسيّرة لحزب الله تستهدف موقعا في رأس الناقورة (فيديو)

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، عن إطلاق حزب الله مسيّرة من جنوبي لبنان استهدفت موقعًا في رأس الناقورة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية “مسيّرة أطلقها حزب الله تستهدف موقعًا في رأس الناقورة”.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وفقًا لموقع “تايمز أوف إسرائيل”.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، صباح الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي فشل في اعتراض طائرة مسيّرة فوق البحر في منطقة نهاريا شمالي البلاد، وأنه يجري التحقق من مكان سقوطها.

תיעוד: כטב״מ הנפץ ששוגר ע״י חיזבאללה מדרום לבנון התפוצץ סמוך לחוף ראש הנקרה

(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/1WWD7TN8b0 — כאן חדשות (@kann_news) May 12, 2024

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان إذاعة الجيش الإسرائيلي، السبت، انفجار طائرة مسيّرة في منطقة الجليل الأعلى (شمال) أطلقها حزب الله من جنوبي لبنان.

وقال حزب الله في بيان، السبت، إن مقاتليه “شنوا هجومًا جويًّا بمسيّرات انقضاضية استهدف قاعدة ‏بيت هلل العسكرية ومنصات القبة الحديدية المستحدثة، وتم إصابتها بشكل مباشر وتعطيل ‏بعضها بشكل كامل”.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، يتبادل الحزب وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة مع الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى قصفًا يوميًّا، أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.

ويقول حزب الله والفصائل الأخرى إنهم يشنون هجمات ضد الجيش الإسرائيلي “تضامنًا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي.