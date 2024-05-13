سرايا القدس تطلق صواريخ باتجاه مواقع الاحتلال الإسرائيلي في شرق رفح (فيديو)

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي صورا لما تقول إنه إطلاق صواريخ باتجاه مواقع الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقالت السرايا في بيانات عبر قناتها على تليغرام إن مقاتليها يخوضون منذ ساعات صباح اليوم الإثنين اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو المتوغلة شرق “شارع جورج” في محور التقدم شرقي رفح.

وفي عملية مشتركة مع كتائب القسام قصفت السرايا تحشدات جيش الاحتلال في محيط معبر رفح بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما قصفت السرايا بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار “60” جنود وآليات الاحتلال المتوغلة شرق “شارع جورج” شرقي مدينة رفح.

اشتباكات ضارية شمال غزة

وعلى صعيد آخر قالت السرايا “أوقعنا قوة صهيونية راجلة بين قتيل وجريح خلال اشتباكات ضارية خضناها في محور التقدم شرقي جباليا”.

وأضافت “قصفنا بقذائف الهاون النظامي تموضعا لجنود وآليات العدو الصهيوني في محيط مدارس أبو زيتون شرقي جباليا”.

واستهدفت السرايا بقذيفة (RPG) دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا في شارع الهدد شرق جباليا. وقصفت بقذائف الهاون الثقيل تموضع لآليات وجنود الاحتلال في محيط مدرسة قصاريا في جحر الديك.