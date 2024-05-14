الصليب الأحمر يزور طاقم سفينة “غالاكسي ليدر” المحتجزة لدى الحوثيين (فيديو)

زار وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، سفينة غلاكسي ليدر الإسرائيلية المحتجَزة لدى جماعة أنصار الله (الحوثيين) منذ نحو 6 أشهر في محافظة الحديدة غربي اليمن، واطّلع على وضع طاقمها.

وقالت فريا راضي، نائبة رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن، إن الزيارة جاءت بهدف الاطمئنان على طاقم السفينة المحتجَز ونقل أخبارهم إلى عائلاتهم.

وفي السياق ذاته، قال رئيس وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نصر الدين عامر عن زيارة الوفد “لقد أوصلوا إليهم رسائل من أهليهم، وسألوهم إن كانوا يريدون أن يرسلوا رسائل إلى ذويهم، لكن المحتجَزين يتواصلون بشكل دوري معهم عبر الفيديو. كذلك تأكدوا أنهم في حالة صحية ونفسية جيدة، ويتمنون المغادرة، لكن أمر المغادرة مرتبط بالتفاوض مع الإخوة في حركة حماس، كما أعلنت صنعاء سابقًا”.

يُذكر أن السفينة التي كان على متنها 25 من أفراد الطاقم، تم التحفظ عليها في 20 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من قِبل جماعة الحوثيين، بعدما حذّر متحدثها العسكري يحيى سريع قبل أشهر من استهداف جميع السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي.

وفي حين قالت إسرائيل إن السفينة ليست ملكًا لها وأنها مملوكة لبريطانيا ويديرها يابانيون، نددت واشنطن بعملية الاحتجاز، وعَدَّتها انتهاكًا للقانون الدولي، وطالبت “بالإفراج الفوري” عن طاقمها.

وتضامنًا مع غزة، التي تواجه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

وردًّا على شن واشنطن ولندن ضمن تحالف، منذ مطلع العام الجاري، غارات على مواقع للحوثيين في اليمن، أعلنت الجماعة أنها باتت تَعُد السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.