أبو عبيدة: مجاهدونا لقنوا العدو دروسا قاسية شرقي رفح ومستعدون لمعركة استنزاف طويلة (فيديو)
أكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استعداد المقاومة لمعركة استنزاف طويلة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، “وسحبه إلى مستنقع لا يجد فيه إلا القتل لجنوده وضباطه”.
وأوضح في تسجيل مصور له، الجمعة، أن مقاتلي المقاومة “لقنوا العدو دروسا قاسية شرقي رفح”، مشيرا إلى استهداف 100 آلية عسكرية إسرائيلية مختلفة على مدار 10 أيام.
وشدد على أن ” أكذوبة ما يسمى بالضغط العسكري لتحرير الأسرى هي وصفة لتسريع ذهاب الأسرى للمجهول”.
ووجه أبو عبيدة رسالة إلى الشعب الفلسطيني، وقال “إن عاقبة صبركم يا أهلنا لن تكون إلا الفرج والنصر”.
#أبو_عبيدة: استهداف 100 آلية عسكرية إسرائيلية على مدار 10 أيام#غزة #رفح #جباليا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ADHJer2dun
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 17, 2024
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة أبو عبيدة:
- منذ السابع من أكتوبر وشعب غزة ومقاوموه يخوضون حربا غير متكافئة ودفاعا أسطوريا ضد الهمجية الصهيونية
- العدو مارس أبشع أنواع الإبادة الجماعية بحق شعبنا أمام أعين العالم
- الترويع والإجرام والتدمير الممنهج استراتيجية ثابتة للعدو في غزة
- مجاهدونا لقنوا العدو دروسا قاسية شرقي رفح
- العدو يواجه مقاومة أشد من تلك التي واجهها خلال الأيام الأولى لعداونه على غزة
- تمكنا من استهداف 100 آلية عسكرية صهيونية مختلفة على مدار 10 أيام
- نجابه العدو بالأسلحة المضادة للدروع والأفراد وتفجير المباني
- على الرغم من حرب التجويع والتدمير فإن مقاومتنا تخرج أمام العدو من كل مكان لتوجه له ضربات قاتلة
- نواجه قوة متخبطة مجرمة ونعيدها خائبة لا تحصد إلا القتلى والجرحى والتخبط العسكري
- الأسلحة الأمريكية المسخرة لإبادة شعبنا تحدث دمارا هائلا وهو الإنجاز الوحيد لهذا العدو المأزوم
- قادرون بعون الله على الصمود والقتال مهما طال أمد العدوان
- التحية لكل أحرار العالم في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وكل العالم على تضامنهم
- نذكر في كل مرة أن غزة مقبرة الغزاة
- مستعدون لمعركة استنزاف طويلة للعدو وسحبه إلى مستنقع لا يجد فيه إلا القتل لجنوده وضباطه
- نتوجه بالتحية لمجاهدي شعبنا في الضفة المحتلة الذين يدافعون عن أهلهم ومقدساتهم
- أكذوبة ما يسمى بالضغط العسكري لتحرير الأسرى هي وصفة لتسريع ذهاب الأسرى للمجهول
- نجدد مباركتنا للضربات المتواصلة لإخواننا في لبنان وأنصار الله في اليمن والمقاومة العراقية
- إمعان المحتل في إجرامه مقابل هتاف الملايين باسم الشعب الفلسطيني دليل على عظمته
- معركة طوفان الأقصى أحدثت زلزالا على مستوى الوعي العالمي
- نجدد مباركتنا للضربات التي يطلقها أخوتنا في الجبهة الجنوبية للبنان
- نبارك عملية إخوان أنصار الصدق في اليمن العزيز
- التحية لأخوتنا في المقاومة الإسلامية في العراق