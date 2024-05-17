أبو عبيدة: مجاهدونا لقنوا العدو دروسا قاسية شرقي رفح ومستعدون لمعركة استنزاف طويلة (فيديو)

أكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استعداد المقاومة لمعركة استنزاف طويلة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، “وسحبه إلى مستنقع لا يجد فيه إلا القتل لجنوده وضباطه”.

وأوضح في تسجيل مصور له، الجمعة، أن مقاتلي المقاومة “لقنوا العدو دروسا قاسية شرقي رفح”، مشيرا إلى استهداف 100 آلية عسكرية إسرائيلية مختلفة على مدار 10 أيام.

وشدد على أن ” أكذوبة ما يسمى بالضغط العسكري لتحرير الأسرى هي وصفة لتسريع ذهاب الأسرى للمجهول”.

ووجه أبو عبيدة رسالة إلى الشعب الفلسطيني، وقال “إن عاقبة صبركم يا أهلنا لن تكون إلا الفرج والنصر”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة أبو عبيدة: