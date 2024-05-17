سرايا القدس تقصف حشود جيش الاحتلال بصواريخ 107 في محور نتساريم (فيديو)

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من قصف التحشدات العسكرية بصواريخ 107 في محور نتساريم.

وأظهرت الصور المنشورة أحد مقاتلي سرايا القدس- لواء الوسطى وهو يجهز الصواريخ قبل أن يطلقها.

ومحور نتساريم (مفرق الشهداء) ممر يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب قطاع غزة، سمي على اسم مستوطنة كانت قائمة قبل 2005 في مكانه.

وفي وقت سابق أعلنت سرايا القدس عن تمكن مقاتليها من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة بأحد المنازل في عزبة ملين في جباليا بقذيفة “TBG” مضادة للأفراد.

كما أكدت قصفها بوابل من قذائف الهاون “تجمعًا لآليات وجنود العدو على جبل الكاشف شرق مدينة جباليا”.

ويشهد مخيم جباليا اشتباكات بين عناصر من الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة.