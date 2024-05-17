كتائب المجاهدين تستهدف دبابة ميركافا في جباليا (فيديو)

أعلنت كتائب المجاهدين استهدافها دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة “آر بي جي” RBG في محور تقدم شرقي جباليا.

ونشرت الكتائب صورا على صفحتها في تلغرام تظهر الدبابة المستهدفة قبل إصابتها واشتعال النيران فيها.

وتخوض الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام، مواجهات تعكس مستوى عاليا من التحضير والتنفيذ، رغم الفرق بالكفاءة التكنولوجية لصالح الجيش الإسرائيلي.

وأقر الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، بمقتل 5 جنود وإصابة 16 آخرين في تفجير مبنى بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة الأربعاء.

وبحسب التحديث، وصلت حصيلة المصابين من ضباط وجنود منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 3479، ارتفاعا من 3456 حتى نهاية يوم الثلاثاء.

بينما ارتفعت الحصيلة المعلنة لمصابي الجيش منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 1712 ارتفاعا من 1689 في اليوم السابق.

فيما رفع الجيش الإسرائيلي حصيلة قتلاه المعلنة منذ بداية الحرب على غزة إلى 621 عوضا عن 620 في اليوم السابق، من بينهم 273 منذ بدء الاجتياح البري للقطاع.