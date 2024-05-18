فلسطين

الضفة الغربية.. استشهاد أحد قادة كتيبة جنين في غارة إسرائيلية (فيديو)

شهيد وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال مركبة في مخيم جنين
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18/5/2024-|آخر تحديث: 18/5/202401:23 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد أحد قادة كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، وأصيب 9 آخرون، الجمعة، إثر قصف طائرة حربية إسرائيلية منزلًا بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن “شهيدًا و5 إصابات بحالة مستقرة وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، كما وصلت 3 إصابات بحالة مستقرة إلى مستشفى ابن سينا الحكومي جراء قصف للاحتلال على جنين”.

وعقب بيان وزارة الصحة، أعلن مستشفى ابن سينا “وصول إصابة رابعة بحالة مستقرة” ما يرفع إجمالي الإصابات في جنين إلى 9.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” بأن “طائرة حربية لجيش الاحتلال قصفت منزلًا في مخيم جنين”، مشيرة إلى أن “الشهيد (الذي قُتل بقصف المنزل) هو إسلام خمايسي”.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، في بيان، أن خمايسي هو “أحد قادة كتيبة جنين” التابعة لها، مضيفة أنه “ارتقى جراء غارة صهيونية غادرة على مخيم جنين”.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن القصف، وقال في بيان مقتضب: “طائرة حربية أغارت قبل قليل على جنين، يتبع لاحقًا”.

فيما زعمت هيئة البث الرسمية، نقلًا عن مصادر أمنية لم تسمها، أن الجيش “استهدف خلية مسلحة في جنين، كانت تعتزم تنفيذ عملية فورية ضد هدف إسرائيلي”.

وبموازاة الحرب المدمرة على غزة، تشهد الضفة الغربية توترات أمنية جراء استمرار اعتداءات المستوطنين والاقتحامات الإسرائيلية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية التي أدت إلى مقتل 505 فلسطينيين، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر : وكالات