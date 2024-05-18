حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية في الجولان المحتل (فيديو)

نشر الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني، الجمعة، مشاهد من عملية استهداف قاعدة “تسنوبار 651” التابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان.

وعرض الإعلام الحربي للحزب تسجيلا مصورا يظهر “مشاهد من عملية استهداف القاعدة العسكرية الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل بـ 50 صاروخ ‏كاتيوشا”.

أسلحة جديدة

وفي وقت سابق الخميس، أعلن حزب الله تنفيذ عملية “بمسيّرة هجوميّة مسلّحة” مزوّدة بصاروخين من طراز “أس-5” على موقع عسكري في المطلة في إسرائيل، قبل أن تنفجر.

ونشر مقطع فيديو يوثّق تحليق المسيّرة باتجاه الموقع حيث توجد دبابات، ولحظة إطلاقها الصاروخين ثم انفجارها. وهي المرّة الأولى التي يعلن فيها الحزب استخدام سلاح مماثل منذ بدء تبادل القصف مع اسرائيل غداة اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر /تشرين الأول.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة جنود أصيبوا الخميس جراء انفجار المسيرة.

وذكرت تقارير وزّعها إعلام حزب الله أن وزن الرأس الحربي للمسيرة يتراوح بين 25 و30 كيلوغراما من المواد الشديدة الانفجار.