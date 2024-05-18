“من قلب جباليا وحلل يا دويري”.. ألوية الناصر صلاح الدين وسرايا القدس تقصفان سديروت بصواريخ (فيديو)

نشرت ألوية الناصر صلاح الدين وسرايا القدس مشاهد لقصف سديروت بالصواريخ من قلب مخيم جباليا.

وفي المشاهد الذي بثها الفصيلان المقاومان، ظهرت صور للحظة إطلاق الصواريخ.

وظهر في “الفيديو” ورقة مكتوب فيها “من قلب مخيم جباليا إلى نتنياهو الجبان. وحلل يا دويري”.

وبعد أكثر من 7 أشهر على الاجتياح البري للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي تزامن مع أحزمة نارية دمرت أغلب مناطق شمال القطاع ووسطه، لا تزال المقاومة تحارب وتقصف مستوطنات غلاف غزة.

كما خاضت المقاومة مؤخرًا معارك ضارية مع قوات الاحتلال في مخيم جباليا، وأوقعت عددًا من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي في تلك المعارك.