القسام تقنص جنديا إسرائيليا قرب مخيم جباليا (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الاثنين، مشاهد لقنص جندي إسرائيلي في محور التقدم شمال شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وتُظهر الصور لحظة استهداف الجندي قرب إحدى البنايات.

كتائب الــ ـــقســ ــام تنشر مشاهد لقنص جندي إسرائيلي في محور التقدم شمال شرق مخيم جباليا شمالي قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/8Ozsm6GlSu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 20, 2024

كما أعلنت كتائب القسام، الاثنين، أنها استهدفت مروحية إسرائيلية من نوع “أباتشي” بصاروخ “سام 7” شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ويظهر في الفيديو مقاتلان من كتائب القسام أحدهما يطلق الصاروخ باتجاه المروحية، دون أن يحدد مصيرها.

وبدأ الجيش الإسرائيلي عمليات توغل قبل 9 أيام في جباليا وبعض المناطق المحيطة تحت غطاء ناري كثيف، استهدفت عشرات المنازل والبنية التحتية بالمخيم الذي يقطنه مئات الآلاف من سكانه والنازحين إليه من مناطق شمالي القطاع.