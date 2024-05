الأونروا تعلن تعليق توزيع الأغذية في مدينة رفح

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن توزيع الطعام في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة معلق حاليا بسبب نقص الإمدادات وغياب الأمن.

وأوضحت الأونروا في بيان، الثلاثاء، أن سبعة مراكز صحية فقط تعمل من بين 24 تابعين لها وأنها لم تتلق أي إمدادات طبية خلال الأيام العشرة الماضية بسبب “الإغلاقات/الاضطرابات” في معبري رفح وكرم أبو سالم.

🛑As a result of the ongoing military operation in eastern Rafah the @UNRWA distribution centre and @WFP warehouse, both in #Rafah, are now inaccessible.

Food distributions in Rafah, southern📍#Gaza, are currently suspended due to lack of supplies and insecurity. pic.twitter.com/EQfdjHYwrk

— UNRWA (@UNRWA) May 21, 2024