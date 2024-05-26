الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنين ومخيمها بعد تدمير بنى تحتية ومتاجر (فيديو)

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجددا، فجر الأحد، مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، ودمر بنية تحتية ومتاجر، قبل انسحابه منها في ساعات الصباح، بعد أيام من عملية عسكرية على المدينة ومخيمها أسفرت عن 12 شهيدا و12 مصابا.

ونشر تلفزيون فلسطين الحكومي مقاطع فيديو تُظهر تدمير الجرافة لشوارع مخيم جنين وممتلكات خاصة، بما في ذلك مخبز.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الاقتحام شابين من مخيم جنين.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين لا تزال هويتهما مجهولة، وألحقت دمارا في البنية التحتية بساحة المخيم .

وكان الجيش الإسرائيلي قد انسحب، فجر الخميس، من مدينة جنين ومخيمها بعد عملية عسكرية استمرت نحو 48 ساعة، وأسفرت عن 12 شهيدا بينهم 4 أطفال، وإصابة 12 وتدمير بنى تحتية.

وبالتزامن مع الحرب على غزة، صعّد مستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على الفلسطينيين بالضفة، كما وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته مما أدى إجمالا إلى استشهاد 518 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال نحو 8 آلاف و855، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، منذ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 116 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.