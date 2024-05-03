السوريون في دمشق يعودون للحج للمرة الأولى منذ 12 عاما

تقاسم النظام السوري والمعارضة ملف الحج لهذا العام بعد اتفاق بينهما بوساطة سعودية، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ 12 أعوام.

لكن يبدو أن فرحة السوريين المقيمين داخل مناطق سيطرة النظام السوري بعودة قبولهم لأداء مناسك الحج في موسم 2024 بعد كل هذا الانقطاع لم تكتمل لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى حسب شهادات العديد منهم للجزيرة مباشر.

وكشف أحدهم عن انسحاب بعض المسجلين على الحج بسبب عجزهم عن تأمين التكاليف الباهظة.

ويشارك في موسم الحج هذا العام 17 ألفاً و500 سوري وهو العدد الذي سمحت به السلطات السعودية، اختيروا من بين 50 ألف متقدم عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض تشرف عليها وزارة الأوقاف في حكومة النظام السوري، وفق ما نقلته جريدة الوطن الرسمية.

وكانت “فرحة السوريين كبيرة بإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في مناسك الحج هذا العام”، حسبما ذكر الشيخ أحمد أبو عبد الله (اسم مستعار)، وهو أحد المشرفين العاملين بمكتب للحج والعمرة في منطقة كفر سوسة داخل العاصمة السورية دمشق.

وذكر الشيخ أن “تلك المناسك الدينية لا علاقة لها بالسياسة وأن حرمان السوريين منها لسنوات كان ظلما لمن أرادوا أداء هذه المناسك”.

تكاليف فوق طاقة السوريين

ورغم تقدم 50 ألف سوري لقرعة الحج واكتمال العدد المحدد 17500 حاج إلا أن أبا عبد الله أكد أنه وبصفته مسؤول فوج فإن “التكاليف للسوريين غير معقولة ونسبة الناس التي كانت قادرة على دفع هذه المبالغ قليلة جداً”.

وأوضح الشيخ أحمد أن “تكلفة الحج للسوريين في مناطق سيطرة النظام هذا العام تتراوح ما بين 4000 إلى 5150 دولار أمريكي وهو رقم كبير مقارنة بقدرات السوريين وأوضاعهم المعيشية”.

ويزيد من تلك المعاناة قرار البنك المركزي السوري بفرض دفع هذا المبلغ بالعملة الأجنبية وتسديد كل الرسوم والتكاليف بالدولار “لبنك البركة سوريا” في قرار انتقده سوريون لكونه يتناقض مع المرسوم رقم 5 لعام 2024.

انسحاب سوريين مسجلين على الحج

وكشف المسؤول في فوج الحجاج في أحد مكاتب العاصمة السورية دمشق أن كثيرين من الحجاج المسجلين انسحبوا بسبب عدم قدرتهم على تأمين المبلغ المطلوب.

وتشرف مكاتب الحج والعمرة في سوريا على مهمة تسهيل تأمين الفيزا وتوفير ما يُطلب من أوراق ومستندات قانونية ومرافقة الحجاج في المملكة وتأمين الخدمات لهم حتى العودة إلى سوريا حسبما أوضح الشيخ أحمد.

ومع انسحاب قسم من المسجلين بسبب تكاليف الحج الباهظة اضطر قسم آخر ممن أتم معاملة القبول للحج هذا العام “لبيع شيء من ممتلكاته كي يتمكن من أداء الفريضة”، وفق ما أوضحه أبو عبد الله.

ويرى قسم من السوريين أن فتح الباب لأداء الحج هذا العام قد لا يتوفر في العام القادم، ولهذا يصر على استغلال الفرصة حتى وإن كلفه ذلك مساعدة أقربائه في الخارج أو بيع ما لديه من ممتلكات في سوريا.

فرحة كبيرة لم تكتمل

وتحدثت سهام -تعمل مدرّسة في إحدى مدارس ريف دمشق- للجزيرة مباشر أن “فرحة كبيرة غمرت القلوب لإعادة إتاحة الحج هذا العام وعودة أجواء الزينة واستقبال الحجاج بعد عودتهم وتقديمهم للهدايا من ماء زمزم وما شابهها وهو مشهد اشتاق له السوريون”، وفق وصفها.

لكن تلك الفرحة لم تكتمل بسبب عدم قدرة كثيرين ومنهم سهام التي عبرت عن أملها في أن تكون الظروف أفضل في العام القادم ليتسنى لها المشاركة وتكون من بين الحجاج المغادرين نحو السعودية لأن “دخلها الحالي هي وأسرتها لا يكاد يكفي لأبسط أساسيات المعيشة”، وفق قولها.

وأوضحت سهام للجزيرة مباشر أن “ظروف الحرب والانهيار الاقتصادي ووضع الشعب المنهك حيث راتب الموظف ومتوسط الأجور لا يتناسب مع تكاليف الحج الباهظة” كل ذلك أسهم في إحجام الكثيرين عن قرار الانضمام لقوافل الحجاج هذا العام.

حوالة مالية أنقذت الحاج مصطفى

وبالمقابل شارك الدمشقي مصطفى عبد الرحمن (اسم مستعار) وهو أحد المقبولين في قرعة الحج هذا العام مشاعر فرحته للجزيرة مباشر قائلاً إنه رغم المبلغ الكبير المطلوب لأداء الفريضة إلا أن أولاده تمكنوا من مساعدته من خلال حوالة مالية.

وأردف عبد الرحمن (71 سنة) أن عمره كان له دور كبير في قبوله وتسهيل إجراءات إتمام القبول من خلال المكتب الذي سجل معه وهو ما ساعده في تأمين كل الأوراق والمستندات القانونية اللازمة من ورقة لقاح وفيزا وموافقات أخرى أمنية.

أما محمد المحمد الذي ينحدر من القنيطرة جنوبي سوريا رأى أنه لو أتيح للسوريين السفر عن طريق البر كما كان الوضع قبل الحرب لكانت التكلفة أقل ورأى أن إلزام الناس الدفع بالعملة الأجنبية (الدولار) أمر ليس صعباً نظراً إلى أن الكثيرين يدخرون الذهب والنقد الأجنبي لأن ادخار الليرة السورية يتسبب لهم بخسارات كبيرة مع انخفاض قيمتها المستمر يوماً بعد آخر.

وينص المرسوم رقم 5 الصادر عن مصرف سوريا المركزي على استمرار منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري.

ويصل سعر الدولار الواحد مقابل الليرة السورية في مناطق سيطرة النظام السوري إلى نحو 15 ألفاً ويختلف السعر بين محافظة وأخرى.

وحسبما نقلته مصادر إعلامية في تركيا ومناطق الشمال السوري يشارك نحو 5000 حاج سوري بموسم الحج هذا العام تحت إشراف وقف الديانة التركي وتنسيق ومتابعة لجنة الحج العليا التابعة للائتلاف الوطني السوري على أن يكون السفر إلى المملكة من خلال المطارات التركية.

جدير بالذكر أن المعارضة السورية استلمت إدارة ملف الحج منذ 12 عاماً وذلك بعد انطلاق الثورة السورية وقطع السعودية علاقاتها مع النظام السوري.