اليونسكو تمنح جائزتها لحرية الصحافة للصحفيين الفلسطينيين في غزة

منحت منظمة اليونسكو، الخميس، جائزتها لحرية الصحافة إلى جميع الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يغطون الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو 7 أشهر على القطاع.

وقال ماوريسيو فايبل رئيس لجنة التحكيم الدولية للإعلاميين “في مثل هذه الأوقات المظلمة واليائسة، نود أن نشارك رسالة تضامن واعتراف قوية مع الصحفيين الفلسطينيين، الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية”.

وأضاف “نحن كبشر ندين بشدة لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير”.

وقالت أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، إن الجائزة تشيد بشجاعة الصحفيين الذين يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة.

ووَفق لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك، استشهد ما لا يقل عن 97 صحفيا منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، منهم 92 فلسطينيا، فيما أكد المكتب الإعلامي في غزة استشهاد 137 صحفيا.

الاتحاد الأوروبي

من جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن أسفه للزيادة “الهائلة” في عدد ضحايا الحروب من الصحفيين.

وشدد الاتحاد الأوروبي على “ضرورة حماية العاملين في مجال الإعلام أثناء تغطيتهم النزاعات المسلحة، وَفق القانون الإنساني الدولي”.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن “عددا كبيرا جدا من الصحفيين فقدوا حياتهم في الأشهر الأخيرة بينما كانوا ينقلون إلينا الأخبار من غزة”.

وقال جوزيب بوريل -مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي- إن منح جائزة اليونيسكو للصحفيين في غزة يكرم شجاعة من ضحوا بحياتهم أو يعرضونها للخطر.

وأعرب عن “أسفه للزيادة الهائلة في عدد الصحفيين الذين قتلوا أو أصيبوا أثناء تغطيتهم للعواقب المدمرة للحروب”.

وأبدى “قلقه البالغ إزاء منع وصول وسائل الإعلام المستقلة إلى مناطق النزاع، كوسيلة للسيطرة على مساحة المعلومات وتقييد وصول الجمهور إلى التقارير الواقعية والموضوعية”.