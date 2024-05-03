بالفيديو.. كتائب القسام تطلق رشقات صاروخية من لبنان باتجاه مواقع وثكنات عسكرية في شمال إسرائيل

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد من إطلاقها رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وقالت في تسجيل مصور نشرته الجمعة، إنها أطلقت رشقات صاروخية تجاه “مواقع وثكنات العدو شمال فلسطين المحتلة”.

ويظهر في التسجيل منصة وهي تطلق صواريخ من منطقة زراعية، قالت الكتائب إنها جنوب لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، قصفا يوميا أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.

ويشن حزب الله والفصائل الأخرى هجمات ضد الجيش الإسرائيلي “تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 112 ألفا بين قتيل وجريح، وفق وزارة الصحة بالقطاع.