جيش الاحتلال يقتحم بلدة دير الغصون شمال طولكرم ويحاصر منزلا ويشتبك مع مقاومين

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، بلدة دير الغصون، شمال مدينة طولكرم، بالضفة الغربية وحاصر منزلا وسط إطلاق نار متواصل.

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن “استمرار الدفع بتعزيزات من حاجز عناب العسكري شرق المحافظة نحو بلدات عنبتا وبلعا ودير الغصون”.

تغطية صحفية: تكبيرات في مخيمي نور شمس وطولكرم تزامنا مع حصار الاحـتـلال لمنزل وقصفه والبدء بتجريفه في دير الغصون بطولكرم. pic.twitter.com/6Cy7PgUuQ2 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 3, 2024

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قذائف “أنيرجا”، باتجاه المنزل المحاصر، وطلبت عبر مكبرات الصوت من شبان تسليم أنفسهم.

من جهة أخرى قال ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، إن اشتباكات مسلحة تدور في دير الغصون بين جيش الاحتلال ومقاومين فلسطينيين.

وقال مصدر من كتائب القسام في طولكرم للجزيرة، إن عناصر الكتائب يخوضون اشتباكات مع جنود الاحتلال في المنزل المحاصر.

وتُسمع وفق مقاطع فيديو متداولة أصوات إطلاق نار كثيف، يقول ناشطون إنها للاشتباكات الدائرة في دير الغصون.

تغطية صحفية: "جرافة الاحتلال تجري أعمال تجريف بمحيط المنزل المحاصر في بلدة دير الغصون شمال طولكرم" pic.twitter.com/2Z4TsDVyOk — القسطل الإخباري (@AlQastalps) May 3, 2024

وأفاد شهود عيان بأن جرافة عسكرية هدمت أسوارا، ودمرت عدة مركبات، وسط انقطاع التيار الكهربائي عن الطرق والمنازل المحيطة بالمنزل المحاصر في البلدة.

وبموازاة حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس، مخلفين -فضلًا عن الاعتقالات- 491 شهيدا ونحو 4 آلاف و950 جريح، حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية حتى ظهر الجمعة.