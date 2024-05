طالبة في جامعة مانشستر البريطانية تكشف عن إلهام الجامعات الأمريكية لهم للاعتصام من أجل غزة (فيديو)

قالت زين سعود الطالبة بكلية الطب في جامعة مانشستر البريطانية، إنهم بدؤوا التظاهر في ساحات كلياتهم بعد أن ألهمتهم الجامعات الأمريكية، مشيرة إلى أن التعامل الأمني في بريطانيا أخف بكثير منه في الولايات المتحدة.

وأكدت في حوار مع الجزيرة مباشر، الجمعة، أهمية الوقوف والتضامن مع الطلاب في فلسطين الذين توقفت دراستهم بعد قصف قوات الاحتلال لجامعات غزة.

وأوضحت أنهم بدؤوا الاعتصام بداية الشهر، ولن يتوقفوا قبل تحقيق أهدافهم، وهي إيقاف أي تعاون مع إسرائيل، وتحديدا الجيش والجامعات هناك.

وشددت على ضرورة وقف الأبحاث المرتبطة بتصنيع الأسلحة، وعدم التعرض للمساندين للقضية الفلسطينية.

In a continuation of the student intifada started in the US encampments are starting to show up throughout the UK. Students at The University of Manchester have just set up their encampment standing in solidarity with Gaza and Palestine. pic.twitter.com/Una20xxTmW

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) May 1, 2024