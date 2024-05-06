حماس تعلن قبول مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبولها مقترح وقف إطلاق النار من مصر وقطر.

وقال بيان للحركة إن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وكذلك مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهما موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت الحركة أن هنية أجرى اتصالا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان واطلعه على موافقة الحركة على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسلمه من الوسطاء.

بدوره قال الرئيس التركي إن بلاده تثمن إعلان حماس قبولها مقترح وقف إطلاق النار، داعيا إسرائيل للموافقة عليه.

من ناحية أخرى، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن فريق التفاوض الإسرائيلي تلقى رد حماس على مقترح الوسطاء ويدرسه ومن المتوقع أن يصل الرد في وقت لاحق من مساء اليوم.

أبرز بنود الاتفاق