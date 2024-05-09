القسام تستهدف جرافة عسكرية وتقصف محور نتساريم (فيديو)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد لاستهداف جرافة عسكرية جنوب شرق حي الصبرة.

وأظهرت الصور التي نشرتها القسام، الخميس أيضا، استهداف قوات الاحتلال بمحور نتساريم وجنوبي حي الزيتون بقذائف الهاون.

وفي وقت سابق الخميس، قالت الكتائب إن مقاتليها تمكنوا من “استهداف دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذيفة (الياسين 105) واشتعال النيران فيها”.

وأضافت الكتائب أن عناصرها اشتبكوا مع “جنود إسرائيليين تحصنوا داخل بناية بالقرب من موقع الدبابة في حي الشوكة شرقي رفح”.

وفي بيان آخر، ذكرت “القسام” أنها قصفت قوات إسرائيلية شرق رفح بمنظومة صواريخ “رجوم” قصيرة المدى، وبقذائف الهاون من العيار الثقيل.