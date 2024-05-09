حريق ودمار في منازل شمالي إسرائيل إثر سقوط صواريخ (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس، اندلاع حريق في منطقة شلومي شمالي البلاد إثر سقوط صواريخ “أطلقت من لبنان”، مشيرا إلى عدم وجود إصابات.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية ومنصات على تيلغرام، مشاهد لحرائق قالت إنها ناجمة عن سقوط صاروخ على مستوطنة شلومي بالجليل الغربي، فضلا عن دمار في عدد المنازل.

وتظهر المشاهد اشتعال النيران في موقع سقوط أحد الصواريخ، فيما أكدت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن الهجوم أسفر عن تضرر عدد من البيوت أيضا.

وأظهرت مشاهد إضافية لحظة سقوط الصاروخ في المستوطنة والانفجار الناجم عنه.

מספר בתים בשלומי נפגעו מהדף הירי במטח האחרון. כנראה מדובר ברקטה מסוג בורקאן pic.twitter.com/stet7Qu4kp — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) May 9, 2024

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن الخميس، اعتراضه طائرتين مسيرتين أُطلقتا من جنوب لبنان نحو مستوطنة شتولا بمنطقة الجليل الغربي.

وقالت إذاعة الجيش (رسمية) عبر منصة إكس: “بعد أن دوت صفارات الإنذار تبين أنّ القوات اعترضت طائرتين مسيرتين في أجواء مستوطنة شتولا بمنطقة إصبع الجليل (شمال) بعد انطلاقهما من جنوب لبنان”.

وخلال الساعات الأخيرة، تزايدت وتيرة القصف المتبادل بين الحزب وإسرائيل التي ادعت أنها هاجمت أكثر من 20 هدفا بمنطقة لبنانية واحدة خلال دقائق، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الحزب أطلق عشرات الصواريخ وطائرات مسيّرة على الجليل الغربي.