سرايا القدس تستهدف جنودا إسرائيليين تحصنوا بمنازل جنوبي غزة (فيديو)

بثت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي في فلسطين” صورا من قذائف الهاون التي أطلقتها باتجاه جنود جيش الاحتلال المتحصنة في منازل جنوبي قطاع غزة.

ونشر الإعلام الحربي في “السرايا” تسجيلا مصورا يظهر “مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها سرايا القدس جنود العدو المتحصنين بمنازل في حي الشيخ عجلين جنوبي مدينة غزة”.

وظهرت في الفيديو لحظة إطلاق القذائف وسقوطها على المباني، وتصاعد الدخان منها.

وفي وقت سابق أعلنت سرايا القدس، أنها قصفت تجمعات للجيش الإسرائيلي شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت السرايا، في بيان مقتضب عبر “تلغرام”: “قصفنا بقذائف الهاون من العيار الثقيل التحشدات العسكرية للعدو الصهيوني شرق حي الشوكة على الحافة الشرقية لمدينة رفح”.

والأربعاء، اندلعت اشتباكات “ضارية” بين فصائل فلسطينية وقوات إسرائيلية متوغلة في مناطق شرقي رفح، على الحدود مع مصر.