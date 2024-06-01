حماس تعلق على خطة بايدن لوقف الحرب في غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تنظر “بإيجابية” إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الاعمار وتبادل للأسرى.

واعتبرت الحركة في بيان لها أن هذا الموقف الأمريكي وما ترسخ من قناعة على الساحة الإقليمية والدولية بضرورة وضع حد للحرب على غزة هو “نتاج الصمود الأسطوري لشعبنا المجاهد ومقاومته الباسلة”.

وأكدت الحركة على موقفها والاستعداد للتعامل بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس “وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى إذا ما أعلن الاحتلال التزامه الصريح بذلك”.

وقدم بايدن خطة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس وإنهاء الحرب في قطاع غزة في خطابه، وعرض لأول مرة تفاصيل مقترح إسرائيلي بهذا الشأن، مكونا من 3 مراحل.

وارتكزت تفاصيل المقترح على وقف إطلاق نار مستدام وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وانسحاب القوات الإسرائيلية “من المناطق المأهولة” في غزة ودخول المساعدات.

وحث بايدن، في كلمته، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على تجنب الضغوط من أعضاء ائتلافه الحاكم الذين يعارضون المقترح، مؤكدا أن هذه الصفقة هي التي ستعيد الأسرى والسلام للإسرائيليين.