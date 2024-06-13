خلال اقتحام جنين.. الاحتلال يجرف شوارع وممتلكات ويعتقل فلسطينيين ويعتدي على مسن (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة جنين بالضفة الغربية، وقامت بأعمال تجريف واسعة للبنية التحتية والممتلكات.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب شاب، عقب اقتحام المدينة.

وأظهر فيديو اعتداء قوات الاحتلال على مسنّ فلسطيني قبل اعتقاله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي الجابريات؛ مما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب بالرصاص قبل اعتقاله، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

واعتدت قوات الاحتلال على الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف، وقامت بأعمال تجريف واسعة للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في شارعي الناصرة وحيفا، وفي محيط مدرسة الوكالة في المخيم، وحيي الجابريات والزهراء، ودوار الجلبوني، وواد برقين، وسوق الخضار في شارع أبي بكر؛ مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء، كما دمرت صرح الشهداء، وداهمت المسجد التركي في الجابريات.

وقصفت قوات الاحتلال دراجة نارية في حي الجابريات من طائرة مسيّرة، واعتقلت الشابين أمير محمد أبو حجاب، وأحمد عتابة في جبل أبو ظهير، واعتقلت امرأة تدعى ابتسام صالح تركمان للضغط على نجلها مصطفى تركمان لتسليم نفسه للاحتلال.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على مخيم جنين، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد، واعتقلت الشاب صدام أبو ارميله.