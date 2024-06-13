كتائب شهداء الأقصى تقنص جنديا إسرائيليا في محور نتساريم بمدينة غزة (فيديو)
مدة الفيديو 00 minutes 47 seconds
13/6/2024-|آخر تحديث: 13/6/202402:42 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
نشرت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الخميس، صورا لقنصها جنديا إسرائيليا في محور نتساريم جنوبي حي تل الهوى بمدينة غزة.
وأظهر الفيديو أحد مقاتلي الكتائب أثناء الاستعداد للعملية، ثم إطلاق النار على الجندي الذي كان واقفا بجوار دبابة فسقط أرضا بعد إصابته.
اقرأ أيضاlist of 4 items
سرايا القدس تدمر دبابة ميركافا إسرائيلية شمالي قطاع غزة (فيديو)سرايا القدس تدمر دبابة ميركافا إسرائيلية ...
حزب الله يستهدف قاعدة ميرون ومقرات الفيلق الشمالي التابعة لجيش الاحتلال شمالي إسرائيل (فيديو)حزب الله يستهدف قاعدة ميرون ومقرات ...
الحرب على غزة.. تطورات اليوم الـ251 لحظة بلحظة (بث مباشر)الحرب على غزة.. تطورات اليوم الـ251 لحظة ...
وأمس الأربعاء، نشرت كتائب شهداء الأقصى، مشاهد لسيطرة مقاتليها على مسيّرة إسرائيلية شمالي قطاع غزة. وقالت في بيان مقتضب “مشاهد من عملية إسقاط مسيّرة إسرائيلية من نوع (كواد كابتر) أثناء تنفيذها مهام استخبارية في أجواء القاطع الشمالي”.
وأوضحت الكتائب أن للمسيّرة مميزات عدة، من بينها أنها تحتوي على جهاز تحديد المواقع، وكاميرا تصوير حرارية عالية الدقة، ومكتشف ليزر لتحديد الإحداثيات بدقة عالية، وهي تُعَد من أحدث طائرات الاستطلاع المسيّرة.
المصدر : الجزيرة مباشر