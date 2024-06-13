كتائب شهداء الأقصى تقنص جنديا إسرائيليا في محور نتساريم بمدينة غزة (فيديو)

نشرت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الخميس، صورا لقنصها جنديا إسرائيليا في محور نتساريم جنوبي حي تل الهوى بمدينة غزة.

وأظهر الفيديو أحد مقاتلي الكتائب أثناء الاستعداد للعملية، ثم إطلاق النار على الجندي الذي كان واقفا بجوار دبابة فسقط أرضا بعد إصابته.

وأمس الأربعاء، نشرت كتائب شهداء الأقصى، مشاهد لسيطرة مقاتليها على مسيّرة إسرائيلية شمالي قطاع غزة. وقالت في بيان مقتضب “مشاهد من عملية إسقاط مسيّرة إسرائيلية من نوع (كواد كابتر) أثناء تنفيذها مهام استخبارية في أجواء القاطع الشمالي”.

وأوضحت الكتائب أن للمسيّرة مميزات عدة، من بينها أنها تحتوي على جهاز تحديد المواقع، وكاميرا تصوير حرارية عالية الدقة، ومكتشف ليزر لتحديد الإحداثيات بدقة عالية، وهي تُعَد من أحدث طائرات الاستطلاع المسيّرة.