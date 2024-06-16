القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو ضد الجيش: إسرائيل دولة لها جيش وليست جيشا له دولة

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، انتقادات لاذعة للجيش الإسرائيلي قائلًا “لدينا دولة لديها جيش وليس جيش لديه دولة”.

واعتبر في جلسة مجلس الوزراء صباح الأحد، أنه من أجل الوصول إلى هدف “القضاء على قدرات حماس، اتخذت قرارات لم تكن دائمًا مقبولة لدى المستوى العسكري”، مشيرًا إلى أن إسرائيل هي “دولة لها جيش” وليس العكس.

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد إعلان الجيش الإسرائيلي ما سماها “الهدنة المؤقتة” في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية رفضه لها.

وكان من المفترض أن يناقش الوزراء في جلسة الحكومة مقترح رفع سن الإعفاء من الخدمة في الاحتياط، لكن المناقشة أرجئت إلى موعد آخر.

وفي نهاية المطاف، تمت مناقشة الاقتراح في لجنة وزارية مصغرة، التي وافقت على تمديد الأمر المؤقت بشأن الخدمة الاحتياطية لمدة 3 أشهر بدلًا من 6 أشهر.

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، يقضي تعديل قانون التجنيد برفع سن الخدمة العسكرية لجنود الاحتياط من 40 إلى 41 عامًا، ورفع سن الإعفاء للضباط من 45 إلى 46 عامًا.

وسيتم رفع سن الجنود في القوات الخاصة في الاحتياط من 49 إلى 50 عامًا، وأشارت مسودة تعديل القانون إلى أن رفع سن الإعفاء سيكون “مؤقتًا”.